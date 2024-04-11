Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 11 апреля, поделилась кадрами пробуждения панды Катюши и ее мамы Диндин.

— Доброе утро. Наши девочки просыпаются, — следует из подписи к публикации в Telegram-канале.

На кадрах видно, как косолапые слегка потягиваются на деревянном настиле, однако все равно продолжают лежать.

Акулова ранее поделилась роликом с обедом Катюши и Диндин. На видео медвежонок сначала осторожно спускается по лестнице, после чего направляется к месту, где уже трапезничает его родительница. Катюша не церемонится и забирает себе для перекуса все самое лучшее.

9 апреля Московский зоопарк разместил ролик с исследующей новую деревянную конструкцию Катюшей. На кадрах панда с особым интересом лазает под «лавочкой» и повторяет движения американского актера Тома Круза, получившего популярность благодаря ролям в шпионских боевиках.

Генеральный директор зоопарка в одном из недавних интервью также рассказала о трудностях, которые возникли у панд Диндин и Жуи при зачатии малышки Катюши.