Москвичам рассказали, как столица встретит День космонавтики

В столице отметят День космонавтики на десятках площадок. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля.

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Тематические мероприятия состоятся не только в саму праздничную дату, 12 апреля, но и в ближайшие выходные — 13 и 14 апреля. Свои программы в честь праздника подготовили столичные парки, библиотеки и другие учреждения культуры.

Так, на Северном речном вокзале в День космонавтики запланированы лекции о созвездиях и планетах, также для гостей вокзала с 12 апреля в течение недели будет работать мобильный планетарий.

А на Южном речном вокзале 13 апреля запланированы мастер-классы, космическая викторина, игротека, обсуждение научно-популярных книг, показ любимых мультфильмов о космосе и встреча с ветераном-испытателем авиационной и космической техники.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 на Южном речном вокзале проведут лекцию, подготовленную сотрудниками Московского планетария. По Кольцевой линии метро будет курсировать 10 составов, головные вагоны которых украсит легендарная фраза Юрия Гагарина «Поехали!», передает официальный сайт мэра Москвы.

На Международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля обсудят сценарии будущего страны. В День Космонавтики в лектории Российского общества «Знание» состоится сессия «Захват будущего: фантастика, прогностика, космос». Спикеры обсудят образ будущего страны через призму кино и видеоигр, а также представят технологические новинки и предстоящие фильмы.