Синоптик раскрыл, каким будет лето в столице

Летом температура в столице в среднем будет выше климатической нормы, рассказал в беседе с Lenta.ru синоптик Михаил Леус. По его словам, погода будет очень переменчивой, но теплее климатической нормы.

Пока можно говорить о том, что лето в Москве в среднем за все три месяца будет чуть теплее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Но не следует надеяться на длительную жару или на длительную прохладу — погода будет очень неустойчивой и переменчивой, — объяснил синоптик.

Леус отметил, что также не стоит ожидать длительных дождей, потому что, по прогнозу, они будут интенсивными, но короткими. Такие дожди уже были в Подмосковье, когда 9 апреля за сутки выпало две трети месячной нормы осадков.

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Погода будет резко меняться, подчеркнул эксперт. Кроме того, пока неправильно утверждать, что, например, апрель выдался жарким, потому что прошла только первая его декада.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что грядущим летом в России ожидаются периоды с аномальной жарой. При этом синоптик считает, что пока рано делать долгосрочные прогнозы, а катастрофы с погодой никто не может предсказать.

До этого климатолог Андрей Киселев рассказал, что 2024 год может оказаться жарче прошлого. По его словам, наиболее теплые периоды приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, то есть экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.