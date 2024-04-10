Леус рассказал, что рекорд тепла 16-летней давности в Москве не обновился

Москва обошлась без рекорда, максимальный уровень тепла не был побит. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 10 апреля в Москве составляет плюс 21,1 градуса устоял — сегодня воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ успел прогреться лишь до плюс 19,1 градуса, — сказал специалист.

Леус отметил, что в отличии от столицы, в Подмосковье рекорд тепла состоялся. Так, в Можайске максимум дневных температурных значений достиг отметки в 24,6 градуса, что на 2,9 градуса выше прежнего достижения 2018 года. А вот Коломне до обновления рекорда не хватило 0,2 градуса, написал Леус в своем Telegram-канале.

Среди прочего специалист рассказал, что в четверг, 11 апреля, ожидаются кратковременные дожди и температура воздуха составит плюс 16–18 градусов.

В Москве завершился период похолоданий и ночных заморозков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Благодаря теплому сектору циклона в столице ожидается температура на 6–8 градусов выше климатической нормы.