Собянин снял с поста главу одного из департаментов Москвы

Собянин освободил Молоткова от должности главы департамента образования и науки
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил Александра Молоткова от должности руководителя столичного департамента образования и науки. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы», – говорится в указе.
Как отмечается, это сделано по собственной инициативе Молоткова.