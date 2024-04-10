Собянин снял с поста главу одного из департаментов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил Александра Молоткова от должности руководителя столичного департамента образования и науки. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы», – говорится в указе.

Как отмечается, это сделано по собственной инициативе Молоткова.