МЧС предупредило об аномальной погоде в Москве

С 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально теплая погода. Такое предупреждение сделали в ГУ МЧС России.

Отмечается, что среднесуточная температура будет выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим МЧС призвало москвичей соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем и соблюдать правила безопасного поведения у водоемов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в Москве ожидается рекордно теплая погода. Он связал это с «перемещением очень теплых воздушных масс со Средиземного моря».