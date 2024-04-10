$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

С 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально теплая погода. Такое предупреждение сделали в ГУ МЧС России.

МЧС предупредило об аномальной погоде в Москве
© РИА Новости

Отмечается, что среднесуточная температура будет выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим МЧС призвало москвичей соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем и соблюдать правила безопасного поведения у водоемов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в Москве ожидается рекордно теплая погода. Он связал это с «перемещением очень теплых воздушных масс со Средиземного моря».

25
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости