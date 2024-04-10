Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 апреля, поделилась роликом с обедом панд Катюши и Диндин.

На видео медвежонок сначала осторожно спускается по деревянной лестнице, после чего направляется к месту, где уже трапезничает его родительница. Катюша не церемонится и забирает себе на перекус все самое лучшее.

— Наше розовое счастье утащила самую вкусную веточку у мамы, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее гендиректор зоосада поделилась кадрами с продуманным планом панды Катюши, которая научилась переставлять предметы в вольере так, чтобы можно было выйти погулять. На видео китайский медвежонок вальяжно исследует территорию за пределами привычного места своего обитания.

В этот же день Акулова разместила ролик с исследующей новую деревянную конструкцию Катюшей. На кадрах панда с особым интересом лазает под «лавочкой» и повторяет движения американского актера Тома Круза, получившего популярность благодаря ролям в шпионских боевиках.

Светлана Акулова в одном из недавних интервью также рассказала о трудностях, которые возникли у панд Диндин и Жуи при зачатии малышки Катюши.