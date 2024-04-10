Выставка «Навигатор Поступления: колледжи» пройдет в Москве с 13 по 14 апреля

В период с 13 и 14 апреля 2024 года в конференц-центре Grand Ballroom пройдет первая образовательная экспозиция, посвященная колледжам «Навигатор Поступления: колледжи». Об этом в среду, 10 апреля, рассказали в пресс-службе мероприятия.

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На выставке представители разных колледжей расскажут будущим абитуриентам и их родителям о схеме поступления и преимуществах обучения по каждому из направлений. Кроме того, на мероприятиях будут и члены приемных комиссий. Они подскажут, как сделать верный выбор по окончании средней школы и помогут определиться с будущей профессией. Для этого подготовлены специальные тесты.

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00 в центре, расположенном на Шлюзовой набережной, дом 2/1, cтроение 1.

В рамках весеннего фестиваля колледжей в Москве на ВДНХ пройдет диджитал-фест «Войти в Айти», который продлиться до 14 апреля. В павильоне «Атом» столичные школьники узнают все об актуальных специальностях в области информационных технологий. Ребята поработают с нейросетями, создадут 3D-модели для компьютерных игр и приложений.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о стратегии развития московского образования. Так, с 2024 по 2028 год планируется возвести еще 465 зданий как в Новой Москве, так и в кварталах, включенных в программу реновации.