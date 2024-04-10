Участники конкурса «Покажи Москву!» смогут получить баллы «Города заданий»

Участники конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!» могут получить городские баллы проекта «Город заданий», предложив авторский маршрут по столице. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Также нужно заполнить онлайн-форму заявки на портале «Russpass. Бизнес» и сделать снимок экрана, приложив его к отчету о выполнении задания. Важно, чтобы и в заявке, и в профиле на сайте «Города заданий» были указаны одинаковые контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. За успешное выполнение задания участник получит 790 баллов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта глава города Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Покажи Москву!». Для участия нужно предложить свой авторский маршрут по столице, заполнив заявку на портале RUSSPASS.Бизнес. На выбор есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. По словам Собянина, маршрут может быть как пешеходным, так и с использованием транспорта.

4 апреля в городе открылся новый сезон образовательно-туристского проекта «По пути великих открытий». Принять участие в нем могут школьники от 10 до 18 лет, а также педагоги учебных заведений.