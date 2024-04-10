Собянин открыл после капремонта спорткомплекс в районе Гольяново

В столичном районе Гольяново после капитального ремонта заработал спортивный комплекс «Скиф». Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 апреля, посетил его открытие.

В рамках работ специалисты отремонтировали кровлю и инженерные системы здания. Также заменили облицовку фасада и остекление, а отделку помещений выполнили заново. Глава города пообщался с местными жителями и рассказал о дальнейшем развитии района.

— Рядом строится комплекс с бассейном. Сделали хорошее благоустройство на Гольяновском пруду. Поликлиники сейчас реконструируем. Две поликлиники реконструировали, — отметил он.

Помимо этого, на территории Гольяново планируется строительство одноименной станции метро, передает агентство городских новостей «Москва».

13 марта Собянин открыл после реконструкции универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках». В ходе работ специалисты усилили несущие конструкции, заменили трибуны основного зала, а также обновили инженерные коммуникации.

В начале марта стало известно об открытии всесезонного теннисного центра в «Лужниках». В нем находятся 15 крытых кортов, а также три крытых корта для падел-тенниса и четыре площадки для игры в сквош. На всех объектах установлено спортивное оборудование мирового уровня.