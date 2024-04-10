Названы самые лучшие места в Москве для бега

Для комфортных забегов в столице организованы специальные маршруты, где спортсменов сопровождают тренеры и волонтеры. «Вечерняя Москва» узнала, куда лучше всего выйти на пробежку.

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Атлеты любого уровня подготовки могут посетить парк «Кузьминки», в котором каждый вторник проводится забег на 8–10 километров.

В ландшафтном парке «Митино», а также в скверах по Олонецкому проезду и Парке 50-летия Октября проводятся спортивные забеги «Пять верст». На них новички могут не только познакомиться друг с другом для будущих тренировок, но еще и преодолеть пятикилометровую дистанцию.

Для тех, кто хочет заниматься спортом в выходные дни, в парке Олимпийской деревни открылся беговой клуб «Суббота, утро, парк». Каждый его участник может преодолеть дистанцию в пять километров, при этом бежать совсем необязательно. Можно это расстояние пройти пешком. Такой забег рекомендован даже детям от шести лет.

В музее-заповеднике «Царицыно» работает клуб для спортсменов «Забеги в Царицыно». Его участникам необходимо за определенное время преодолеть дистанцию в пять километров. Трасса проходит вокруг Нижнего Царицынского пруда в живописном месте с богатой историей.