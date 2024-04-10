Москвичи определят самые интересные аудиоэкскурсии по паркам столицы

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, посвященное аудиоэкскурсиям по московским паркам, где можно будет определить лучший весенний маршрут для прогулок по зеленым местам столицы среди опубликованных вариантов в туристическом сервисе Russpass. Об этом в среду, 10 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы, — отметила заммэра.

Сергунина добавила, что каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях культурных учреждений. Так, например, прогулка «Знакомство с «Царицыно» будет интересна тем, кто впервые оказался в музее-заповеднике. А экскурсия «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» подойдет для всей семьи.

В свою очередь «Большая прогулка в «Сокольниках» займет почти два часа пешком или час на велосипеде, тогда как маршрут «Выходной в «московском Версале» охватывает территорию усадьбы Кусково, включая дворцовый ансамбль, регулярный парк со скульптурой и уникальные постройки XVIII века.

Среди прочего посетителям одного из крупнейших столичных музеев-заповедников предлагают послушать аудиогид «Государев двор и окрестности: прогулка по Коломенскому». Кроме того, для посетителей парка на северо-востоке Москвы подготовили маршрут «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи».

В 2024 году работы по благоустройству, для того чтобы решить существующие проблемы пространств, пройдут в Парке Горького, «Сокольниках» и музее-заповеднике «Коломенское». Последний ежегодно посещают более четырех миллионов человек. Проект благоустройства «Коломенского» пройдет в три этапа. Первый завершится уже в текущем году, сохранив при этом уникальный дух «Коломенского».