Свадебный фестиваль пройдет на Красную горку на выставке «Россия»

В праздник Красная горка, 12 мая, молодожены смогут заключить брак на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом в среду, 10 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Московские загсы 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах города в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Одной из необычных локаций также стала площадка выставки «Россия», на которой мы зарегистрировали свыше 50 новых семей, — рассказала она.

Чтобы стать участников фестиваля, нужно лично подать заявление в любой столичный Дворец бракосочетания и оплатить госпошлину в размере 350 рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы могут получить 15 тысяч городских баллов, заключив брак на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на портале mos.ru стал доступен сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания.

Свадебные церемонии в столице проходят почти круглогодично, и новогодние праздники не стали исключением. Больше всего браков в начале 2024 года москвичи заключили в Рождество.