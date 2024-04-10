Около 600 новых электробусов поступит в парки Мосгортранса до конца 2024 года

Более 1,6 тысячи электробусов российского производства обеспечивают работу экологичных маршрутов в столице. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта. За три месяца в парки Мосгортранса поступило почти 200 современных электробусов, а до конца года ожидаем еще около 600, — отметил заммэра.

Электробусы снижают негативное влияние транспорта на окружающую среду, добавил Ликсутов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Самым востребованным электробусным маршрутом в столице является М16, который соединяет станции метро «Озерная» и «Октябрьская». В будние дни по нему совершают почти 25 тысяч поездок. Самым протяженным ночным маршрутом среди электробусных стал Н12, соединяющий семь районов столицы.

В столице есть уже свыше полутора тысяч экологичных электробусов, которые пришли на смену автобусам. В 2024 году Москва получит еще более 800 электробусов. Таким образом, за шесть лет планируется, что в Москве будет курсировать уже порядка 5,3 тысячи машин.