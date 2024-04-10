Москвичам рассказали о «зарницах» во время грозы минувшей ночью

Жители столичного региона могли увидеть минувшей ночью «зарницы» — вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков. В России ночи с зарницами называются «воробьиными», — пояснил синоптик в своем Telegram-канале.

В Москве 7 апреля завершился период похолоданий и ночных заморозков. Благодаря теплому сектору циклона в столице на текущей неделе ожидается температура на 6–8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице в апреле ожидается комфортная погода с температурой выше климатической нормы, временами она может подниматься до плюс 20 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.