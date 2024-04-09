Московский зоопарк рассказал о трудностях зачатия Катюши

Генеральный директор Московского зоопарк Светлана Акулова в одном из недавних интервью рассказала о трудностях, которые возникли у панд Диндин и Жуи при зачатии малышки Катюши.

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По словам гендиректора, в самом начале пути зоологи приняли решение менять панд вольерами, чтобы те привыкали к запаху друг друга. Позднее было решено убрать перегородку между помещениями вовсе.

— Жуи вошел и не сразу понял, что нужно делать. Сел есть бамбук, — отметила Акулова.

Животные не могли поладить, поэтому специалисты из Китая посоветовали им включить видео, чтобы они слушали звуки соединения других особей. Это помогло Жуи и Диндин приступить к зачатию. За три дня панды успели соединиться четыре раза.

Светлана Акулова также рассказала интересный факт, который помогает определить беременность панды. Если процесс прошел удачно, то через неделю животное перестанет есть хлеб, передает «Москва 24».

Сейчас воспитанием Катюши занимаются опытные киперы Московского зоопарка и ее мама Диндин. О том, почему отец панды Жуи никак не участвует в этом процессе, в феврале рассказал ведущий зоотехник отдела «Фауна Китая» столичного зоосада Александр Вервальд.