Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца апреля. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Для предупреждения несчастных случаев перед началом летнего сезона специалисты ГУП «Мосводосток» меняют зимние информационные щиты «Выход на лед запрещен!» на летние «Купаться запрещено!».

Места установки и количество знаков безопасности подбираются так, чтобы их было видно с любой точки берега.

Информационные щиты заменят в том числе на Патриарших и Чистых прудах (по четыре знака), на Царицынских прудах (55 знаков), на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах (по 30 знаков).

С открытием купального сезона на подготовленных местах установят разрешающие знаки «Место купания».