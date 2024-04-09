В Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Принято решение о создании в Крылатском новой площадки ботанического сада Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Создадим в районе Крылатское новую площадку Ботанического сада Сеченовского университета. В природно-исторический парк “Москворецкий” перенесут свыше одной тысячи лекарственных растений из коллекции вуза, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной», — написал Мэр Москвы.

Сад разобьют в природно-историческом парке «Москворецкий» на участке площадью 5,5 гектара между Южным Татаровским прудом и ледовым дворцом «Крылатское». Сюда переместят более тысячи растений из ботанической коллекции университета, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной недалеко от делового центра «Москва-Сити». Перевезут в основном те культуры, которые плохо росли на старом месте, например лекарственные травы.

Кроме того, на новой площадке возведут некапитальный учебно-лабораторный корпус площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Все работы планируется завершить в этом году.