Летние веранды в Москве призвали временно закрыть из-за надвигающейся непогоды

Летние веранды кафе и ресторанов Москвы рекомендуют закрыть из-за усиления ветра, надвигающейся грозы и штормового предупреждения. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить все конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе, — следует из публикации в Telegram-канале департамента.

В пресс-службе МЧС по столице сообщили, что в связи с неблагоприятной погодой 9 апреля жителям столицы следует быть внимательнее на улицах и дорогах. Согласно прогнозам, с 19:00 9 апреля до 7:00 10 апреля в городе ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза с ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что первая за 2024 год гроза ожидается в столичном регионе 9 апреля. Вероятность выпадения осадков в этот день составляет 70 процентов.

В Москве 7 апреля завершился период похолоданий и ночных заморозков. Благодаря теплому сектору циклона в столице на текущей неделе ожидается температура на 6–8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.