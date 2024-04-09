Жителей столицы пригласили на фотовыставку «Москва-Сити» сквозь года»

На станции Москва-Сити МЦД-4 открылась фотовыставка о главном деловом центре столицы. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— «Москва-Сити» — самая динамично развивающаяся часть столицы. В уникальной пешеходной галерее одноименного транспортного хаба мы впервые открыли фотовыставку. Экспозиция рассказывает об истории делового центра Москвы, — отметил он.

В рамках выставки Главархив поделился историческими кадрами Красной Пресни прошлого века. Также гости узнают, что располагалось на месте небоскребов более 80 лет назад, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Другая фотовыставка открылась в столичном метрополитене. Она посвященная развитию объектов для занятий большим теннисом. На ней представлены снимки, посвященные строительству и недавней реконструкции универсального спортивного зала «Дружба». Экспозиция продлится до 30 апреля на эскалаторной галерее на Воробьевых горах.