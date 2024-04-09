Выставка о развитии большого тенниса и других видов спорта открылась в столичном метро

В столичном метрополитене открылась фотовыставка, посвященная развитию объектов для занятий большим теннисом. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Недавно Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса «Лужники». В честь этого события в метро подготовили новую фотовыставку. Воробьевы горы и спорткомплекс — очень посещаемые места столицы, и при этом до них удобно добираться на городском транспорте. Там находятся станции Сокольнической линии метро и Московского центрального кольца, а также эскалаторная галерея, — отметил он.

На выставке также представлены снимки, посвященные строительству и недавней реконструкции универсального спортивного зала «Дружба». Экспозиция продлится до 30 апреля на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры.