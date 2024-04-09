Карты «Тройка» с изображением музыкальных инструментов выпустили в столице

Столичный Дептранс совместно с Московским международным Домом музыки выпустил новые тематические карты «Тройка». Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На лимитированной карте изображены музыкальные инструменты в окружении цветов. Приобрести новую «Тройку» можно во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», стойках «Живое общение» и на сайте сувенирного магазина, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале марта в честь юбилея концертного зала «Зарядье» выпустили карту «Тройка» с обновленным тематическим дизайном. В качестве иллюстрации для проездной карты выбрали скрипку в виде конструктора, представляющего совокупность разных классических музыкальных инструментов в оркестре.

Кроме того, новые тематические брелоки «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка также поступили в продажу в столице. Для пассажиров ранее выпустили три тематические карты «Тройка» с изображением малышки-панды.