Открылась регистрация на Московский весенний велофестиваль

В столице открылась регистрация на Весенний велофестиваль. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов. Регистрация участников уже открыта — приглашаем вас присоединиться к городскому празднику, — отметил он.

После регистрации участники получат номер, который можно распечатать и прикрепить к велосипеду или костюму. Мероприятие состоится 18 мая в 12:00 на Зубовской площади, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Всего в этом году состоится три велофестиваля: первый заезд пройдет 18 мая, а второй, ночной — 6 июля. Завершит марафон велофестиваль, который пройдет 14 сентября. Организаторы подготовят для участников необычные локации и концепции заездов, яркие и запоминающиеся мероприятия.

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры.