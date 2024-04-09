Новые электросуда выйдут на регулярные речные маршруты в Москве

В пассажирском флоте Москвы появится четыре новых электросудна, которые будут использоваться на регулярных речных маршрутах. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Планируем, что новые электросуда уже в этом году пополнят флот и начнут перевозить пассажиров. Всего в рамках проекта предусмотрено 21 судно. Также в этом году собираемся продлить первый маршрут до причала Парк Фили и открыть новые причалы-остановки на обоих маршрутах, — отметил он.

На данный момент достраиваются электросуда «Каменка» и «Пахра», до конца весны их доставят на сухогрузе в столицу. Суда «Кузнецовка» и «Люблинка» уже находятся в Москве, на них ведутся пусконаладочные работы. По словам заммэра, заключительным этапом для транспорта станут швартовые и ходовые испытания, после чего суда получат все необходимые разрешительные документы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в столице будет 60 электросудов и 67 причалов.

Москва запустит новые маршруты современного речного транспорта и увеличит производство электромобилей к 2030 году. В минувшем году столичные специалисты запустили движение регулярного речного транспорта по Москве-реке. К 2030 году количество таких маршрутов увеличится до семи, а суда ежедневно будут совершать порядка 24,3 тысячи поездок.