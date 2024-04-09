Погода в Москве сегодня и завтра будет на 8-10°С выше нормы. Об этом рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая необычная погода в начале апреля обусловлена «перемещением очень теплых воздушных масс со Средиземного моря».

«Сегодня температура прогнозируется до +20 °С в московском регионе, а завтра +21...+23 °С. Это уже июльская температура», - пояснил Вильфанд.

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При этом синоптик уточнил, что к выходным в Москве и Подмосковье похолодает до +10...+15 °С, но даже такая температура все равно существенно выше нормы.

Ранее метеорологи спрогнозировали, что на этой неделе в Крыму и на Кубани воздух прогреется до +29°, а в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке до +20°. На Урале в начале недели будет прохладно, но к середине потеплеет до +9…+14°. Оттепели наступят даже в Заполярье.