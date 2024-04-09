Собянин: В «Московскую электронную школу» внедрят умные сервисы с ИИ

В ближайшие годы столица планирует внедрить в систему образования умные сервисы МЭШ с технологиями искусственного интеллекта. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В результате ученики и родители получат библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями, а учителя смогут воспользоваться прогнозами результатов школьников, — отметил глава города.

Вместе с этим Москва продолжит внедрять сервисы МЭШ в школы российских регионов. Сейчас эта работа завершена в Калужской и Москов­ской областях, а также в Татарстане. В ближайшие годы московская образовательная платформа будет внедрена, как минимум, в 20 регионах страны, написал Собянин в личном блоге.

В новом учебном году в МЭШ появились новые функции. Теперь в электронных дневниках можно не только увидеть расписание занятий. В них также появилась информация о городских кружках и секциях. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюс цифрового формата обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 марта утвердил приоритетные планы образования на 2024 год.