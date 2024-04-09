Специалисты промывают фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ после зимы

Специалисты промывают фонтан «Каменный цветок» после зимнего сезона. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик, — следует из публикации в Telegram-канале.

Фонтан промывается исключительно вручную. Специалисты очищают мозаичные элементы мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промывают аппаратами высокого давления. Перед запуском специалисты проверят техническое состояние фонтана, конструкции в подземном коллекторе и гидравлику.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что специалисты промоют в апреле свыше 1,1 тысячи памятников. По его словам, подобные работы можно проводить только при плюсовой температуре воздуха.

Вся дорожно-уборочная техника столицы уже переведена на летний режим работы. В рамках обеспечения ежедневной уборки столицы на технику установили поливомоечное оборудование. Таким образом, с марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности порядка 19 тысяч дорожно-уборочных машин.