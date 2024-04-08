Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 9 апреля

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 9 апреля, в столичном регионе ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в понедельник, 8 апреля, в Комплексе городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — следует из публикации в Telegram-канале.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что первая за 2024 год гроза ожидается в столичном регионе 9 апреля. Вероятность выпадения осадков в этот день составляет 70 процентов.

В Москве завершился период похолоданий и ночных заморозков. Благодаря теплому сектору циклона в столице на текущей неделе ожидается температура на 6–8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице в апреле ожидается комфортная погода с температурой выше климатической нормы, временами она может подниматься до плюс 20 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.