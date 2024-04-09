Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с ожидающейся непогодой городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — отметил он.

Также принимаются меры по защите от сильного ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

При управлении автомобилем горожанам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

Пешеходам следует при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не следует укрываться от непогоды под деревьями.