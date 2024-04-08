Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 8 апреля, поделилась кадрами в первым весенним купанием кустарниковых собак.

Этот зверек — хищное млекопитающее из семейства псовых. Чаще всего встретить кустарниковую собаку можно на территории Центральной и Южной Америки.

На опубликованном гендиректором видео большое количество зверьков активно купаются в водоеме. Кто-то устраивает массовый заплыв, а кто-то предпочел выбрать наблюдение с веточки.

— Первый заплыв. Сезон открыт, — следует из подписи к публикации.

Пресс-служба Московского зоопарка 9 февраля поделилась кадрами с водными процедурами капибар, которым нестрашны пришедшие в столицу морозы. На опубликованном видео животные резвятся в бассейне вольера. Сначала капибары лениво плещутся в воде, после чего начинают играть друг с другом.

В этом же месяце гендиректор зоосада опубликовала видеозапись, на которой мама-панда Диндин учит Катюшу плескаться в бассейне. На предоставленных кадрах мама-панда показывает дочке, как весело и приятно плескаться в теплой воде.