Синоптик рассказала, когда в Москве ожидается первая весенняя гроза

Первая весенняя гроза может прийти в Москву уже завтра, 9 апреля. Как сообщает RT, об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, во вторник атмосферное давление приблизится к климатической норме, а по северу столичного региона пройдет атмосферный фронт «с волнами». Ожидается, что теплые воздушные массы сменятся холодными, а дождевые облака начнут активно образовываться.

По словам Поздняковой, в первой половине дня ожидаются небольшие осадки, которые после обеда сменятся дождями «кратковременного летнего характера» с возможной грозой. При этом расчеты показывают, что ее вероятность довольно велика.

Москвичей предупредили о надвигающихся дождях и похолодании

«Грозовая деятельность может развиваться как бы между облаками. Поэтому грозы не очень страшные, а, скорее, приятные», — заключила эксперт.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал похолодание в Москве к концу недели. Ближайшие дни, по его словам, будут теплыми, хоть и с небольшими дождями.