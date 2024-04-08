Бочкарев: Инвестор отремонтирует памятник «Поднимающий знамя»

Стартовали работы по авторскому ремонту городского памятника «Поднимающий знамя» на Ярцевской улице. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— В рамках реализации девелоперского проекта инвестор проведет ремонт памятника «Поднимающий знамя», стоящего около здания бывшего кинотеатра «Брест» на Ярцевской улице, — сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что монумент был установлен в 1967 году и в виду своего возраста требует ремонта. После окончания работ, скульптура будет размещена на новом месте. Памятник поставят на пересечении Оршанской и Ярцевской улиц. Проект ремонтных работ и его перенос согласован с автором памятника — народным художником России Александром Бургановым, а также с балансодержателем ГБУ «Жилищник района Кунцево».

Памятник представляет собой композицию, состоящую из фигур двух солдат. Один из них подхватывает знамя из ослабевших рук падающего раненого товарища. Композиция установлена на небольшой постамент, на лицевой стороне которого размещена памятная табличка с названием и именем автора.

Специалисты Комплекса городского хозяйства в апреле приведут в порядок свыше 1,1 тысячи памятников. Подобные работы можно проводить только при плюсовой температуре воздуха. Перед началом работ специалисты проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина.