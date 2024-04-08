Дорожную разметку начали обновлять в Москве после зимы

В Москве начали обновлять дорожную разметку после зимы. Работы будут проводить преимущественно в ночное время, чтобы не создавать затруднения на дорогах. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Мероприятия по обновлению разметки пройдут на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, а также крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, парков, театров и кинотеатров. На нее наносят долговечные пластичные материалы — холодный двухкомпонентный пластик и термопластик.

— Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем четыре тысячи дорожных объектов, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти столичных тоннелях. Такие изменения позволят водителям перестраиваться без нарушения правил дорожного движения. Также автомобили смогут замедляться при заезде в туннель, когда водители пытаются успеть занять нужный ряд.

Больше 70 участков московских дорог переразметят в течение 2024 года. Дополнительные полосы появятся в нескольких местах Московского скоростного диаметра.