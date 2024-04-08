Ядовитый пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»

На территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела волчья ягода, или пухляк, сообщила пресс-служба организации.

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«Волчеягодник, или волчье лыко, или волчья ягода, или пухляк, расцвел в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом в Теневом саду. Это растение с очень ароматными цветками. В роду – около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пухляк изредка разводят в декоративных целях.