Ядовитый пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»
На территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела волчья ягода, или пухляк, сообщила пресс-служба организации.
«Волчеягодник, или волчье лыко, или волчья ягода, или пухляк, расцвел в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом в Теневом саду. Это растение с очень ароматными цветками. В роду – около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что пухляк изредка разводят в декоративных целях.
«Сейчас под открытым небом в «Аптекарском огороде» вовсю расцветают первые тюльпаны и нарциссы, подснежники, весенники, крокусы, морозники, пролески, печеночницы, гусиный лук, цикламены, хионодоксы, ирисы и другие первоцветы», – подчеркнули в пресс-службе.
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