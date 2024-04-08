Выставка "Хлеб всему голова" откроется в музее-заповеднике "Коломенское"

С 23 апреля в музее-заповеднике "Коломенское" можно будет посетить камерную выставку "Хлеб всему голова". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/из собрания музея-заповедника "Коломенское"

Выставка станет дополнением к постоянной экспозиции комплекса "Усадьба коломенского крестьянина". Посетители смогут увидеть разнообразные предметы быта XIX–XX веков, связанные с выращиванием злаков, их обработкой и приготовлением хлеба.

В частности, в экспозиции представят орудия, домашние и кухонные инструменты. Гости увидят маслобойки, скалки, хлебные лопаты и другие предметы.

Выставка будет открыта до 16 февраля 2025 года. Ее проведут в рамках нацпроекта "Культура".

Ранее на Гоголевском бульваре открылась выставка об активных горожанах. На стендах разместили фотографии и истории победителей конкурса "Общественное признание". Он проводится в Москве ежегодно.