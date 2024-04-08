Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня

Фермеры и предприниматели смогут представить свою продукцию на ярмарках, а горожане — приобрести сельскохозяйственные и продовольственные товары напрямую от производителей.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Заявочная кампания на участие в весенних ярмарках выходного дня началась на mos.ru 8 апреля и продлится до 12 апреля. Бесплатные торговые места на ярмарках в период с 26 апреля по 28 июля 2024 года могут получить владельцы личных и фермерских хозяйств, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Электронная услуга по предоставлению места на ярмарке выходного дня появилась в 2013 году. За все время работы ею воспользовались более 418 тысяч раз. В этом весеннем сезоне среди участников распределят 1078 торговых мест на 56 площадках. Их предоставляют по принципу очередности между теми, кто соответствует необходимым требованиям. Таким образом, у фермеров и предпринимателей есть возможность представить свою продукцию на ярмарках, а у жителей города — приобрести на площадках сельскохозяйственные и продовольственные товары напрямую от производителей», — отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

Физическим лицам для подачи заявки достаточно иметь стандартную учетную запись на портале mos.ru. Юридическим лицам и предпринимателям необходимо предварительно зарегистрировать личный кабинет организации.

Для подачи заявки на получение торгового места нужно зайти в каталог услуг для бизнеса, затем открыть раздел «Реклама, торговля и общепит», вкладку «Торговля» и выбрать услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня». При заполнении заявления указанные в личном кабинете сведения автоматически отобразятся в электронной форме. Решение о предоставлении места на ярмарке поступит в течение пяти дней в личный кабинет пользователя после окончания заявочной кампании.

Для того чтобы процедура распределения мест была прозрачной, с 2018 года применяется технология блокчейна, которая использует механизм общественного контроля за неизменностью данных, а также исключает фальсификации. Все поступающие электронные заявки фиксируются и доступны для просмотра участникам с помощью специального веб-интерфейса в информационной системе «Технологическая платформа распределенных реестров». Здесь можно следить за ходом рассмотрения не только своей, но и других заявок.

Кроме того, с результатами заявочной кампании можно ознакомиться на странице столичного Департамента торговли и услуг. В ведомстве рассказали, что распределение мест пройдет до 17 апреля включительно. После этого результаты рассмотрения заявок будут направлены в личные кабинеты заявителей.

С этой зимы столичные ярмарки выходного дня перешли на круглогодичный режим работы. Сейчас в городе 26 площадок такого формата. В ярмарочных павильонах установлены системы отопления и вентиляции, а также кондиционеры. Там можно купить овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары. Как отметил Сергей Собянин, торговые площадки нового формата очень понравились горожанам: с февраля зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек. С апреля начнут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще около 30 торговых площадок.

Точные адреса ярмарок выходного дня опубликованы на сайте mos.ru.

Узнать о процедуре подачи заявок можно в службе технической поддержки портала по номеру: +7 495 957-01-31, по телефону горячей линии столичного Департамента торговли и услуг: +7 495 624-82-31 и телефону государственного бюджетного учреждения «Московские ярмарки»: +7 499 128-76-37.

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