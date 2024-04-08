Сила, скорость и сноровка: в Москве пройдет второй этап «Лиги универов»

Соревнование состоит из трех этапов: викторины, испытания по сборке ракеты и спортивной полосы препятствий.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

12 апреля команды столичных вузов встретятся во втором этапе соревнования «Лига универов» — «КосмоГонке». Он пройдет на территории легкоатлетического манежа Московского государственного строительного университета. Испытания на силу, ловкость и смекалку будут проходить 200 студентов из 20 вузов города.

«В День космонавтики команды столичных вузов примут участие в одном из самых масштабных и ярких студенческих мероприятий столицы. Участие в таком спортивно-зрелищном соревновании развивает физические и умственные навыки, учит работе в команде и невероятно заряжает. “КосмоГонка” позволит студентам Москвы на день стать ближе к звездам, ведь каждое испытание будет связано со сферой космоса», — рассказала Маргарита Савинкина, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы».

Второй этап «Лиги универов» посвятят национальным достижениям в сфере космоса. Участников ждут три испытания: интеллектуальное, тематическое и спортивное.

Интеллектуальный этап — «Центр управления знаниями» — пройдет по мотивам телевизионной версии викторины «Своя игра». Студентам предстоит отвечать на вопросы, зарабатывая баллы для своей команды. На испытании «Орбитальная гонка» им необходимо будет создать ракету из предложенных деталей и совершить заезд на ней вместе с другими командами. Завершит соревнования спортивная полоса препятствий.

Для участников также подготовили насыщенную интерактивную программу. Их ждет спортивная зарядка, различные тематические занятия, мастер-классы и шоу-программа.

Принять участие в ней смогут и болельщики. Для них проведут мастер-классы по декорированию флажков, росписи фанатских рук, а также печати принтов на футболках.

По результатам второго этапа «Лиги универов» 10 команд, набравших наибольшее количество баллов, пройдут в гранд-финал конкурса и будут бороться за главный приз — кубок чемпиона.

В 2024 году шоу «Лига универов» проходит в новом формате. Каждый из этапов включают серию различных испытаний на силу, скорость, выносливость и смекалку. Студенческие команды соревнуются в трех отборочных турах.

Организатором «Лиги универов» является проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Подробнее о проекте можно узнать на портале «Молодежь Москвы» и на официальных страницах в социальных сетях.