Беговой сезон начался в парках Москвы

Беговой сезон стартовал в столичных парках. Новички могут начать с коротких дистанций, а опытные спортсмены — попробовать себя в беге на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и перепадами высот.

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На протяжении маршрута бегунов сопровождают тренеры и волонтеры, которые инструктируют участников и помогают им. Москвичи могут заняться спортом бесплатно. Например, по субботам в 08:45 в парке «Ангарские пруды» проводят тренировки для жителей столицы от 12 лет и старше. А в парке «Кузьминки» организуют занятия для спортсменов различного уровня подготовки — забеги на 8–10 километров, дружеские соревнования на пять километров и специальные упражнения под руководством опытных атлетов-волонтеров.

Кроме того, по субботам в 09:00 участники проекта «Пять верст» совершают дружеские пробежки на пять километров в ландшафтном парке «Митино», в сквере по Олонецкому проезду, парках 50-летия Октября и «Фили». Присоединиться может любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры.

С начала текущего года участники проекта «Спортивные выходные» побывали на занятиях порядка четырех тысяч раз, а тренеры провели свыше 300 факультативов. В холодное время года тренировки проходили в крытых помещениях в разных локациях города.