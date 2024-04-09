Жителей Москвы предупредили о грозе 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, в столице прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Местами по городу пройдет гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, по области – от 16 до 21 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до шести градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров на территории столичного региона должен полностью сойти до конца текущей недели, к 14 апреля. До этого заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, что из-за потепления специалисты ПАО "МОЭК" перевели на минимальные параметры работы московскую систему теплоснабжения.