Ландшафтный парк появится на юго-западе Москвы

Парк с детскими и спортивными площадками, доступный для горожан, будет создан в Обручевском районе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«В рамках строительства четырех жилых корпусов на 826 квартир на улице Академика Челомея будет проведено комплексное благоустройство территории, включающее создание ландшафтного парка с детскими площадками, зонами для занятия спортом, центральным пешеходный бульваром. Жилые корпуса общей площадью 83,5 тыс. кв.м уже сданы, теперь инвестор приступит к обустройству рекреационной зоны, которая будет доступна для горожан», — отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, парк займет 0,8 га. Для высадки отобрано 26 сортов растений, в том числе 20 сортов кустарников и деревьев, а также 6 видов различных многолетников и луковичных растений разной высоты и формы.

Новостройкам присвоен почтовый адрес: ул. Академика Челомея, д. 1А (ЮЗАО). Они являются первой очередью жилого комплекса AFI Park «Воронцовский». В ходе следующих этапов строительства планируется возвести офисный корпус и коммерческий детский сад на 81 место. Девелопером проекта выступает компания AFI Development.

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