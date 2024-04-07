Весенний фестиваль колледжей начался в Москве

В Москве начался весенний фестиваль колледжей, среди его первых флагманских событий – иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На площадке Московского государственного образовательного комплекса в особой экономической зоне «Технополис «Москва» стартовал грандиозный фестиваль колледжей. На нем ребята, будущие абитуриенты, познакомятся с отраслью «Промышленность»: поуправляют дронами, изготовят на станках сувениры, попробуют программировать промышленных роботов и делать многое другое. Родители в это же время смогут пообщаться с представителями крупнейших работодателей города, задать все волнующие их вопросы. А чего стоит арт-объект «Промышленность в кубе», который студенты создали своими руками! Это настоящее произведение искусства. И мы можем с гордостью сказать: «Колледжи – это круто!» Ждем школьников на всех мероприятиях фестиваля», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.

Отмечается, что оно проходит при поддержке 20 работодателей. На мероприятии школьники знакомятся с наиболее востребованными профессиями в сфере промышленности. Например, им рассказывают, чем занимается оператор станков с программным управлением, где можно получить специальность по направлениям «аддитивные технологии», «эксплуатация беспилотных летательных систем» и многим другим. В программе «Инженерного фиджитала» – более 15 практических мастер-классов с роботами и дронами, фрезерными и токарными станками, изделиями, сделанными из полимеров и созданными с помощью 3D-технологий. Школьники увидят инсталляцию арт-объекта «Промышленность в кубе», которую студенты колледжей больше месяца создавали своими руками, флешмобы команды чирлидинга и роботов-трансформеров. Посетители пройдут интерактивную викторину по техническим специальностям. Ее победители смогут лично поуправлять роботами, устроив зрелищное шоу.

В рамках фестиваля на 52 площадках, включая 46 колледжей, состоится более 200 мероприятий более чем по 170 самым востребованным специальностям. В программе – масштабные флагманские события, посвященные основным отраслям городской экономики. Они пройдут на самых популярных городских площадках, включая павильон «Атом» на ВДНХ, площадку Киностудии имени Максима Горького и фуд-молл «Депо. Три вокзала». Подробная информация и регистрация – на сайте «Весна! Фестиваль колледжей». Узнать подробнее о востребованных специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в Telegram-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».