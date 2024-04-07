Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 14 - плюс 16 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов, в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.