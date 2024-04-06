В столице отметили 125-летие московского трамвая. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, свыше 200 тысяч человек посетили Парад трамваев у Белорусского вокзала.

— Спасибо за участие, еще раз поздравляю с праздником всех москвичей! Впервые парад прошел на старейшей в Москве линии электрического трамвая. Видим большой интерес к истории транспорта и города, — отметил глава столичного Дептранса.

Для гостей выступили артисты проекта «Музыка в метро», Академический хор Московского метро и группа «Мираж». Всех зрителей угощали теплым чем, кашей и пряниками, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ликсутов также рассказал, что беспилотный трамвай планируется вывести на улицы Москвы летом 2024 года. Сейчас столичное правительство разрабатывает новую технологию управления трамваем без водителя. Глава департамента также сообщил, что в ближайшие годы количество беспилотных трамваев будет только увеличиваться.