Около 12 станций МЦД-4 изменили и продлили маршруты автобусов. Также был введен новый маршрут С162. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Мы изменили около 20 маршрутов наземного транспорта, а также ввели один новый, чтобы сделать доступ к станциям МЦД-4 еще удобнее. В рабочие дни на этих маршрутах совершается более 50 тысяч поездок, — отметил заммэра.

Нововведения в транспортных маршрутах начали осуществляться с момента открытия МЦД-4. Они призваны гарантировать москвичам удобство при путешествии по городу, а также сделать пересадки с одного вида транспорта на другой комфортнее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Работа городского наземного транспорта изменилась с 6 апреля в девяти районах столицы. На четырех маршрутах для удобства пассажиров скорректировали схемы движения, еще на 14 перенесли старые остановки или добавят новые.

В марте специалисты установили новые и перенесли старые остановки общественного транспорта, скорректировали схемы движения и ввели четыре новых маршрута в восьми городских округах для удобства пассажиров.