В Москве начался новый сезон проекта «Время добра»

В Москве открылся весенний этап ежегодного волонтерского проекта «Время добра». Он продлится до 14 апреля включительно. В программе — более 20 мероприятий, присоединиться к ним можно по предварительной регистрации на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

«Москвичи попробуют себя в разных направлениях волонтерства. Например, им предложат провести время с подопечными благотворительных фондов, сдать вторсырье и собрать корм для животных из приютов. Еще горожане примут участие в творческих мастер-классах, квестах и субботниках», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Так, 7 апреля с 12:00 до 14:30 пройдет патронатная акция в музее «Главные оружейные реликвии армии» — филиале Музея Победы. В этот же день будут приводить в порядок после зимы территорию Московской усадьбы Деда Мороза. Желающих помочь ждут в парке «Кузьминки-Люблино» с 13:00 до 15:00.

В Московском зоопарке 7 апреля состоятся два мастер-класса. На первом волонтеры сделают тканевые игрушки для животных из приютов. Второе занятие посвятят рисованию картин. К нему присоединятся подопечные одного из благотворительных фондов. А еще посетители смогут принять участие в познавательном квесте по территории зоопарка. Им расскажут о разных видах добровольческой помощи.

6 и 7 апреля зооволонтеры приглашают москвичей в приюты «Дубовая Роща», «Биозона», «Красная Сосна», «Хаски хэлп» и «Домашний. Балашиха», чтобы уделить время их четвероногим обитателям.

Помимо этого, в рамках проекта запланированы фестиваль здоровья, донорская акция, доставка продуктов одиноким пожилым людям и другие мероприятия.

За участие в каждом из мероприятий москвичи получат баллы, которые можно будет обменять на футболку, панаму, экосумку, колонку и другие полезные предметы.

Кроме того, с 6 по 12 апреля в волонтерских окружных центрах на севере, юге, западе, востоке и юго-востоке столицы организуют сбор игрушек, одежды, корма для животных. Все собранные вещи передадут подопечным благотворительных фондов.

В это же время в центрах будут работать пункты сдачи вторсырья: бумаги, картона и пластика.

В прошлом году проект «Время добра» объединил более семи тысяч горожан. Они высаживали растения, приводили в порядок общественные пространства, мастерили подарки для детей и пожилых людей, помогали животным и выполняли множество иных волонтерских задач.