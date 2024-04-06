Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в Москве

Занятия спортом доступны для жителей столицы всех возрастов и в любое время года. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, к настоящему моменту спортом занимаются больше шести миллионов горожан. Москва в свою очередь активно развивает спортивную инфраструктуру. Так, за последние 13 лет в столице построили и реконструировали десятки тысяч спортивных площадок, а также свыше 200 спортивных объектов.

Ремонтные работы проводились на Большой спортивно арене «Лужники», во Дворце гимнастики, Международном центре самбо и бокса, а также на стадионах клубов ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

— В столичных парках зимой открыты катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду — велополосы и беговые дорожки, — рассказал глава города.

Уже 7 апреля беговой сезон откроет пятикилометровый забег «Апрель». А для жителей «серебряного возраста» проект «Московское долголетие» организовывает групповые спортивные занятия, подытожил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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