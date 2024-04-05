Суды с начала года признали самостроями почти 60 объектов в Москве

Суды разных инстанций за январь – март вынесли 59 решений о сносе самовольных построек в разных районах столицы, больше всего объектов признали самостроями в центре, на юго-востоке и востоке города. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

«В I квартале 2024 года суды разных инстанций вынесли 59 решений о сносе самостроев площадью почти 30 тыс. кв. м. Среди них как отдельные помещения, появившиеся в результате незаконной реконструкции, – подвалы, антресоли, мансарды, так и здания, возведенные с нарушениями или без оформления разрешительной документации», – цитируется в тексте руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В частности, на юго-востоке столицы самовольными признаны несколько построек на ул. Угрешская общей площадью почти 8,2 тыс. кв. м – это отдельные здания, а также помещения, которые появились в результате незаконной реконструкции. Как установил суд, собственник не получал разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, они не соответствуют градостроительным и строительным нормам и создают угрозу жизни и здоровью горожан.