В Москве ввели штрафы за неправильное поведение в метро

Новые изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях позволят сделать поездки в метро более безопасными. А нарушителям придется раскошелиться. Российская газета

Отмечается, что штраф за передвижение по станциям и переходам на любых транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок составит 2 тыс. руб. Касается это и перемещения детей на детских самокатах. Если раньше из поезда, следующего в депо, просто высаживали, то сейчас тем, кто умудрится уехать в депо или тупик, также придется заплатить штраф. Сравни.рун

Вырос и штраф за экстренную остановку эскалатора «без необходимости», теперь за нажатие кнопки будут штрафовать на 5 тысяч рублей. Авторадио