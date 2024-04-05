Москвичи смогут выбрать даты для бракосочетания на канатной дороге

Жителям столицы стал доступен выбор дат для заключения брака на Московской канатной дороге. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе городского управления ЗАГС.

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— Открылись даты на выездной площадке «Московская канатная дорога». Вас ждет незабываемая регистрация брака на современной Московской канатной дороге, расположенной по адресу улица Косыгина, дом 28. Бракосочетания проходят в элегантной лаундж-зоне «Байкал», — следует из публикации в Telegram-канале «ЗАГС. Москва».

В пресс-службе также сообщили, что после официальной части церемонии молодоженов ожидают фотосессия и катание на фуникулере.

Жители столицы могут получить 15 тысяч городских баллов, заключив брак на площадке проекта «Новые адреса счастья». Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на портале mos.ru стал доступен сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания.

Свадебные церемонии в столице проходят почти круглогодично, и новогодние праздники не стали исключением. Больше всего браков в начале 2024 года москвичи заключили в Рождество.