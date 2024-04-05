«Нашел лакомства»: Московский зоопарк рассказал о переезде носухи Сниффа

Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 5 апреля, поделилась роликом с носухой по имени Снифф и рассказала, что этот необычный зверек переехал в новый вольер.

Посетителям зоосада напомнили, что теперь посмотреть на носуху можно на Старой территории парка рядом с манулом Тимофеем и гималайскими медведями.

— Носуха Снифф нашел лакомства в своем уличном вольере, — следует из подписи к видеоролику.

Суровый утренний привет от носухи Сниффа напоминает, что этот вид небольших млекопитающих семейства енотовых не является домашним животным. Этот экзотический вид енотовых требует специфических условий содержания. Носухи обладают внушительными клыками, поэтому москвичам и гостям столицы лучше уважать их пылкий нрав.

В июле минувшего года в Московский зоопарк на постоянное место пребывания переехал самец носухи по имени Снифф. Для активного и любопытного зверька пришлось даже соорудить особую кормушку и поилку. Сниффа спасли от контрабандистов осенью 2022 года. Животное было сильно измучено: истощено и сильно нервничало по приезде.